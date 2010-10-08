Завтра у Києві відбудеться десять сільськогосподарських ярмарків

За сприяння Київської міської державної адміністрації, завтра, 9 жовтня Головним управлінням з питань торгівлі та побуту міста у всіх районах столиці будуть проведені традиційні осінні ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на ярмарках споживачам в широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України, а саме: картопля, овочі, фрукти, баштанні культури, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, овочі, фрукти, борошно-круп’яні вироби, олія, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари.

Ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі - по вул. Новопирогівській; у Дарницькому районі - на Дніпровській набережній, 18 («Євробазар»); у Деснянському районі - по вул. Лісківській; у Дніпровському районі - по вул. А.Малишка; в Оболонському районі - на вул. Л.Гавро, 1-9; у Печерському районі - по вул. Червоноармійській; у Подільському районі - на просп. Правди, 68-а; у Святошинському районі - по вул. Прилужній; у Солом’янському районі - на вул. Г.Севастополя, 42; у Шевченківському районі - на вул. Подвойського, 2-12.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15% нижчими, ніж ринкові.

Головне управління з питань торгівлі та побуту міста нагадує, що з 11 вересня на території НК «Експоцентр України» працює постійно діючий ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів.