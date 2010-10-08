«Київхліб» відмінив підвищення цін на батон «Нива»

ВАТ "Київхліб" відмінило підвищення на 10% цін на батон "Нива", рішення про яке було прийняте 5 жовтня.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, створена за участю представників Кабінету міністрів України, Київської міської державної адміністрації і "Київхліба" робоча група знайшла економічні компенсатори, які на деякий час дозволять утримати ціну на батон "Нива" на колишньому рівні - 2,8 грн.

Зокрема буде прийнято відповідну постанову уряду про термінові постачання Аграрним фондом 15 тис. тонн пшениці другого і третього класів і 4 тис. тонн жита продовольчого другого класу на ВАТ "Київмлин" для подальшої переробки і відпуску підприємствам ВАТ "Київхліб" за цінами, затвердженим наказом Мінагрополітики "Про затвердження цін реалізації борошна" на жовтень цього року.