Росія заборонила ввезення м’ясної та молочної продукції чотирьох українських підприємств

Федеральна служба ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської федерації (Россільгоспнагляд) тимчасово заборонила ввезення м'ясної і молочної продукції чотирьох українських підприємств. Про це говориться в повідомленні Россільгоспнагляду.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з виявленням порушень російських ветеринарно-санітарних вимог і норм під час спільної інспекції у вересні 2010 року Россільгоспнагляд з 17 жовтня. вводить тимчасові обмеження на постачання продукції українських підприємств з виробництва яловичини - ПАТ "Тростянецький м'ясокомбінат", ТОВ "Шепетівський м'ясокомбінат" і ПАЬ "Ватутінський м'ясокомбінат".

Крім того, з 16 жовтня вводяться тимчасові обмеження на постачання продукції українських підприємств з виробництва молочної продукції, зокрема, ВАТ "Балтський молококонсервний комбінат дитячих продуктів".