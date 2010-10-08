МінАП: у цьому році Україна на 100% забезпечить себе цукром

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК запевняє, що цього року Україна на 100% забезпечить свої внутрішні потреби в цукрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години питань до уряду.

За словами М. ПРИСЯЖНЮКА, уряду вдалося стимулювати сільськогосподарських виробників щодо посіву цукрового буряка.

Міністр сказав, що, незважаючи на складні кліматичні умови були збільшені об'єми посіву українського буряка удвічі. "І сьогодні ми матимемо 100% на внутрішні потреби, і звичайно, 200-300 тонн цукру - для експортного напряму", - сказав він.

М. ПРИСЯЖНЮК додав, що зараз у рамках міжурядових угод з Російською Федерацією завершуються переговори про зняття імпортного мита з цукру на території Російської Федерації після того, як Україна підіб'є свій баланс по цьому продукту.

Довідка УНІАН. У 2009 році в Україні урожай цукрового буряка склав 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряка урожаю 2009 року склало 1,267 млн. тонн. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюють у 2 млн. тонн.