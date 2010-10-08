У Львові триває свято сиру та вина

Сьогодні у Львові почався фестиваль "Свято сиру і вина".

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, захід проходитиме 8-10 жовтня у внутрішньому дворику Ратуші (Львівської міської ради).

Відвідувачі свята почують оповідання про культуру сироваріння і традиції виноробства у Львові, зможуть взяти участь в забавах, акціях, послухати концерти, а також покуштувати якісний сир і випити вина.

"Брі, камамбер, рокфор, шаблі, бордо - усім цим і багато чим іншим можна буде поласувати на святі під ритми джазу, класичної музики і під час перегляду кіно або спектаклю про жіноче життя "Целофан". Один з днів фестивалю присвячений 70-річчю з дня народження Джона Леннона, тому пройде під музику "Біттлз", - повідомив УНІАН організатор свята Андрій СИДОР.

Як інформує Львівська міськрада, сьогодні увечері відвідувачі свята зможуть проглянути спектакль "Целофан".

У другий день свята львівські групи гратимуть твори "Біттлз".

10 жовтня гості свята зможуть відвідати кулінарний майстер-клас від ведучої телешоу "Картата потата" Даші МАЛАХОВОЇ.

Крім того, у рамках фестивалю проходитиме Ярмарок органічних продуктів.