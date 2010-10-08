У Житомирській області стримують ріст цін на хліб

Влада Житомирської області вживає заходи для недопущення зростання цін на хліб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської обласної держадміністрації.

Зазначають, що для цього в Житомирській ОДА відбулася нарада з керівниками хлібопекарських і борошномельних підприємств області під керівництвом заступника голови Житомирської облдержадміністрації Миколи ДЕЙСАНА.

На нараді розглянуто питання забезпечення хлібозаводів регіону борошном з Аграрного фонду, як одну із складових недопущення зростання цін на основні сорти хліба масового споживання.

Йшла мова також про переміщення на Черняхівський КХП зерна пшениці Аграрного фонду, яке зберігається на зернових складах регіону, його переробку і подальшу реалізацію хлібозаводам області.

Детальніше про це розповів в інтерв'ю кореспондентові УНІАН заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації Руслан БАРАНОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що " в області є запаси зерна Аграрного фонду, яке в цей момент перемелюють і продають хлібопекарським підприємствам за цінами нижче за ринкові, що дозволить понизити собівартість виробництва масових сортів хліба і перешкоджатиме зростанню цін на нього".