Україна припинила антидемпінгове розслідування щодо курятини із США і Бразилії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) припинила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну курячих половинок і четвертинок, а також ніжок і їх частин походженням із США і Бразилії.

Про це йдеться в повідомленні МКМТ, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр» (№188 від 9 жовтня ц.р.).

У повідомленні наголошується, що антидемпінгове розслідування припинено без застосування антидемпінгових заходів.

Дане рішення комісії набирає чинності з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2009 року комісія розглянула відповідну скаргу компанії "Миронівський хлібопродукт", птахокомбінату "Дніпровський", компанії "Рубі Розу Агрікол До. ЛТД" про наявність і вплив демпінгу курячих окостів (курячі половини, четвертини, ніжки і їх частини), що постачаються із США і Бразилії, і завдання шкоди національному виробникові.

У зв`язку з цим МКМТ прийняла рішення про порушення і проведення антидемпінгового розслідування в частині імпорту в Україну половин і четвертин курей, а також ніжок і їх частин походженням із США і Бразилії. Проведення антидемпінгового розслідування було доручено Міністерству економіки України.

За даними українських виробників, які приведено у скарзі, в 2007 р. експортна вартість курячої продукції із США і Бразилії становила 0,46 дол./кг, тоді як на внутрішніх ринках цих країн ціна становила 0,96 дол./кг і 1,35 дол./кг відповідно. При цьому темпи зростання обсягів імпорту із США в 2007 р. виросли на 75%, порівняно з 2005 роком, а з Бразилії – на 637%.