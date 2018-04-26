Зерно заквотували податком на експорт...

Уряд обмежив експорт зерна з України, квоти на вивезення введені до кінця року. Про це 7 жовтня заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв. За його словами, відповідна постанова прийнята на засіданні Кабінету міністрів 4 жовтня(!). Раніше рішення не раз відкладали, але чутки про можливе обмеження ходили. Мабуть, не заявивши про квотування відразу по факту, Кабмін вирішив не розбурхувати аграрний сектор країни, відтермінувавши "грім серед ясного неба". Як інакше можна пояснити те, що керівник Міністерства аграрної політики Микола Присяжнюк, виступаючи з доповіддю на Українському зерновому конгресі 7 жовтня, відповідаючи на питання учасників ринку, всіляко намагався відвійти від прямої відповіді щодо квот, граючи фразами "якщо квоти будуть прийняті", "я проти такого-то розподілу квот". Потім він все ж здався і заявив, що рішення прийняте, правда, з умовою доопрацювання. "Було прийнято рішення допрацювати, і на наступне засідання Кабміну - або в понеділок, або в середу - буде винесено питання і буде прийнято остаточне рішення", - сказав міністр. Підтвердження отримали, але насторожує невизначеність у вигляді "або".

Визначитися з об`ємами квот, виходячи із заяв влади, теж практично неможливо. Міністр фінансів Федір Ярошенко заявив, що "є достатня квота для пшениці - 500 тис. тонн і 3 млн. тонн для кукурудзи". Перший віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв озвучив наступні цифри: 2 млн. тонн - кукурудза, 0,5 млн. тонн - пшениця і 0,5 млн. тонн - ячмінь. А у міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка інші розклади: на експорт кукурудзи квота має бути встановлена в об`ємі 3 млн. тонн, ячменю - близько 100 тис. тонн і пшениці - до 1 млн. тонн. Мабуть, розібратися в ситуації можна буде тільки після оприлюднення постанови. Яким буде вже прийняте рішення, поки в уряді не знають.

Цікавий той факт, що квоти ввели, незважаючи на непоганий урожай зерна у 40 млн. тонн, що вище за середні показники за останні 10 років (38 млн. тонн). При цьому варто врахувати, що експортний потенціал українського зерна на поточний маркетинговий рік експерти оцінюють в 15 млн. тонн, що свідчить про відсутність загрози продовольчої безпеки країни.

"Квоти - неправильне рішення. У нас є великий надлишок зерна. Нам не треба його квотувати, а, навпаки, необхідно підтримувати експорт і робити усе можливе, щоб фермери отримали максимальну ціну", - заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. На його думку, очікуваний валовий збір зерна дозволяє Україні в поточному маркетинговому році експортувати 12-14 млн. тонн, при цьому перехідні залишки на 1 липня 2011 року складуть 5 млн. тонн.

"На противагу неправомірним методам регулювання експорту, які сьогодні застосовують, цивілізованішим рішенням було б плановане введення квотування, причому не в заявлених об`ємах, а в об`ємах не менше 10-11 млн. тонн. Це упорядкувало б експорт, підняло б ціни для товаровиробників навіть у рамках квотування", - зазначила аналітик ІА "АПК-Інформ" Анастасія Івасенко.

Як підкреслила аналітик, враховуючи прогнози і дослідження Гідрометцентру щодо зміни кліматичних умов, які стали різкішими, а також той факт, що сільське господарство не встигає гнучко реагувати на них, нинішній урожай можна було спрогнозувати ще у минулому сезоні, і тоді ж формувати достатній компенсаційний об`єм зерна в Аграрному фонді.

Між тим, аграрний сектор вже переконався, що АФ не здатний ефективно працювати на ринку і формувати інтервенційний запас.

Л. Козаченко вважає, що рішення влади обмежити експорт зерна продиктоване прагненням утримати зростання внутрішніх цін - напередодні виборів так важливо продемонструвати електорату свою спроможність…

За бездіяльність Аграрного фонду і бажання влади показати свою потужність у вигляді "доступних" продуктів харчування заплатити доведеться сільгоспвиробникам, оскільки за відсутності зовнішніх ринків увесь масив зібраного урожаю давитиме на ціну, яка, за прогнозом експертів, опуститься на 180-200 грн. за тонну.

Як пояснив Л. Козаченко, через штучне обмеження експорту зерна митницею, яке тривало приблизно 2 місяці, внутрішня торгівля була в`ялою. А за останній тиждень, після дозволу відвантаження зерна на експорт, внутрішні ціни виросли на 10-12% і досягли на продовольчу пшеницю 1800 грн./т.

Експерт переконаний, що вартість пшениці в Україні приблизно на 400 грн. нижча, ніж на світових ринках. За його підрахунками, за відсутності обмежень на вивезення зерна продовольча пшениця в країні коштувала б 2400 грн./т.

Українська зернова асоціація вважає, що якщо уряд введе обмеження на експорт зерна і продаж квот, то ринок буде паралізований. Сільгосптоваровиробники не зможуть отримати гідну ціну за вирощений урожай, а більшість вітчизняних продавців зерна вимушена буде взагалі припинити свою діяльність.

Учасники зернового ринку категорично проти продажу квот на аукціонах. "Нам зрозуміле бажання уряду наповнити державний бюджет, - сказав президент Української зернової асоціації Володимир Клименко. – Проте, бюджет у цьому випадку отримає рівно стільки, скільки буде вийнято з кишені у виробників зерна. Адже за квоти хтось повинен платити. І абсолютно зрозуміло, що за них розраховуватимуться виробники зерна. Оскільки закупівельні ціни знижуватимуться рівно на ту суму, яку доведеться заплатити державі. Це ще один податок на експорт".

Прийнятнішим механізмом бачиться історичний принцип - розподіляти квоти між компаніями пропорційно до тих об`ємів, які вони експортували в минулі роки. Це було б чесніше, дозволило б виключити корупцію і невиправдані преференції для одних у збиток іншим.

"У період, коли сільгоспвиробники потребують коштів на проведення посівної кампанії і ситуація на ринку сприяє накопиченню коштів, починають у терміновому порядку некрасивими методами намагатися навести лад у зерновому балансі країни. А за грамотного регулювання ринку з боку уряду, в умовах закриття експорту з Росії, вітчизняні сільгоспвиробники і трейдери могли б тільки виграти", - констатувала А.І васенко.

Днями, за іронією долі, Микола Присяжнюк заявив, що хоче бачити ринок зерна в Україні цивілізованим. Напрошується питання, що заважає владі його таким зробити…

Мар’яна Щедра (УНІАН)