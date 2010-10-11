У Вінницькій області подорожчали яйця, овочі та молокопродукти

У Вінницькій області у вересні 2010 року найбільше подорожчали яйця, овочі і молокопродукти, подешевшали - продукти з риби.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області у вересні порівняно з серпнем ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 3,3%.

Найбільше (на 31,8%) подорожчали яйця, на 10,6% - вершкове масло, на 10,3% - сир і творог, на 8,7% - сало та інші тваринні жири, на 3,3% - хліб і хлібопродукти, на 3,2% - молоко, на 2,9% - кисломолочна продукція, на 2,4% - соняшникова олія, на 1,8% - м'ясо і м'ясопродукти.

Овочі в цілому виросли в ціні на 14,1%, у тому числі капуста - на 51,1%, огірки, помідори і перець - на 12,6%, морква, буряк, цибуля і гриби - на 11,1%. Картопля подорожчала на 17,6%.

На 4,5% виросли ціни на фрукти, при цьому банани подорожчали на 12,6%, цитрусові, - на 8,8%, а яблука подешевшали на 5,9%. Також подешевшала риба і продукти з риби - на 1,6%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби виросли в ціні на 6,7%, у т.ч. тютюнові вироби - на 13,1%, алкогольні напої - на 1,3%.

У сфері освіти ціни виросли на 9%, у т.ч. послуги дошкільної і початкової освіти подорожчали на 25%, середньої, - на 14,8%, вищої, - на 6,9%.

У сфері транспорту ціни знизилися на 0,6%, при цьому паливо і масла подешевшали на 1,6%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Вінницькій області у вересні 2010 року склав 102,4%, з початку року - 105,6%.