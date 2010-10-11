Ціна газу для виробників азотних добрив має складати 205 дол. - МінАП

Оптимальна ціна природного газу для виробників азотних мінеральних добрив при діючих ринкових цінах повинна складати 205 дол. США за тис. куб м (без урахування ПДВ і транспортних витрат).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінпромполітики, про це сказав директор департаменту розвитку хімічної промисловості Міністерства промислової політики України Володимир МЄШКОВ.

Зазначають, що згідно з постановою НКРЕ, на сьогодні ціна природного газу для промислових підприємств (у тому числі, виробників азотних мінеральних добрив) складає 275 доларів США за тис. куб. м.

Повідомляють також, що Мінпромполітики на виконання доручення прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розробляє механізм зниження цін на природний газ для виробників азотних мінеральних добрив, який дозволить їм отримувати газ за оптимальними цінами.

"Одним з можливих інструментів такого зниження може стати виділення азотним підприємствам відповідного об'єму природного газу власного видобутку", - сказано у повідомленні.

Уточнюють також, що зниження цін стосуватиметься азотних підприємств - ВАТ "Азот" (м. Черкаси), ВАТ "Рівнеазот", ВАТ "ДніпроАзот", ВАТ "Концерн Стірол", ВАТ "Одеський припортовий завод", ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот".