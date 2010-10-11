SANCO перевірить залишки ветпрепаратів у тваринницькій продукції

Інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров'я і захисту прав споживачів (DG SANCO) з 12 по 22 жовтня цього року починають в Україні інспекцію для проведення оцінки контролю залишків і забрудників у живих тваринах і продуктах тваринного походження, включаючи контроль за ветеринарними препаратами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

У рамках програми зокрема, передбачено відвідування пункту зі збору меду "Бартник" (Хмельницька обл.), ферми з вирощування риби (Черкаська обл.), Пирятинського сирзаводу і молочної ферми у Пирятинському районі (Полтавська обл.), а також відвідування ферми з вирощування бройлерів комплексу "Агромарс" (Київська обл.).