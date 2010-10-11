У Харківській області подорожчали яйця та овочі, подешевшав – бензин

У Харківській області у вересні 2010 року найбільше подорожчали яйця і овочі, а подешевшав - бензин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За даними облстату, на споживчому ринку області у вересні спостерігалося подорожчання продуктів харчування і безалкогольних напоїв в цілому на 4,4%. Хліб і хлібопродукти подорожчали на 2%, інші круп'яні продукти - на 4,4%, м'ясо і м'ясопродукти - на 2,7% риба та рибні продукти - на 0,1%, молоко - на 4,8%, сир і творог - на 7,2%, яйця - на 59,1%, вершкове масло - на 6,7%, соняшникова олія - на 1,7%, фрукти - на 4,3%, овочі - на 20,5%, цукор - на 0,3%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали в цілому на 2% за рахунок подорожчання сигарет з фільтром, горілки і міцних вин.

У ГУ статистики зазначають також подорожчання одягу і взуття осінньо-зимового сезону на 1,1% через подорожчання одягу на 1,4%, взуття - на 0,7%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,1% в основному внаслідок подорожчання послуг за утримання і ремонт житла.

Послуги охорони здоров'я виросли в ціні на 0,4% із-за подорожчання фармацевтичної продукції і амбулаторних послуг.

Відпочинок і культура сталі дорожче на 0,6% із-за зростання цін на послуги спортивних установ і комп'ютерного устаткування.

Послуги у сфері освіти подорожчали на 7,7% через подорожчання навчання в навчальних закладах усіх рівнів, а також підвищення плати за проживання в студентських гуртожитках.

Послуги ресторанів і готелів виросли в ціні на 0,8% через збільшення вартості проживання в готелях і послуг ресторанів.

Різні товари і послуги виросли в ціні на 0,4% через подорожчання товарів особистого споживання і послуг нотаріусів.

У той же час, предмети домашнього ужитку, побутова техніка і поточне утримання житла стали дешевшими на 0,3% через зниження цін на окремі види електропобутових товарів, меблів і мийних засобів.

Послуги транспорту у вересні стали дешевшими на 0,7% внаслідок здешевлення бензину на 1,8%.

Довідка УНІАН. У вересні індекс споживчих цін в Харківській області склав 102,6%.