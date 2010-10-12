Проект Податкового кодексу не враховує інтереси виробників молока і м'яса – УКАБ і ЄБА

Проект Податкового кодексу не враховує інтереси виробників молока і м`яса. Це відзначають експерти Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) і Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), коментуючи норми Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою в першому читанні.

У повідомленні відзначається, що не зважаючи на численні звернення асоціацій, які представляють інтереси агропромислового комплексу, з проханням зберегти існуючий механізм податкової підтримки виробників молока і м`яса на середньострокову перспективу, ризик кардинальної зміни механізму виплати дотацій, починаючи вже з 2011 року, залишається.

Враховуючи важливість цього питання, зокрема, з погляду формування цін на м`ясомолочну продукцію, УКАБ та ЄБА звернулися до парламентських фракцій і профільних комітетів Верховної Ради України щодо необхідності збереження податкової підтримки виробників молока і м`яса, зокрема, особистих селянських господарств.

«На наш погляд, зміна державної політики має ґрунтуватися на детальному аналізі можливих переваг і недоліків того чи іншого варіанту нарахування і виплати дотацій, - коментує генеральний директор УКАБ Володимир ЛАПА. - За результатами проведеного нами аналізу серед основних переваг діючого механізму – відсутність потреби в адмініструванні держави і реципієнтів дотації, розподіл коштів на всі види м`ясомолочної сировини, які здаються на переробку, наявність стимулів для підвищення продуктивності худоби і якості продукції».

Норми Податкового кодексу однозначно погіршують державну підтримку за всіма озвученими параметрами, а запропонований механізм виплат на голову корови забезпечуватиме, хіба що, більш рівномірний розподіл державної підтримки серед власників корів. Проте підтримка розповсюджуватиметься і на господарства, які не беруть участь у формуванні бази для нарахування дотацій, наприклад, не здають молоко і м`ясо на переробні підприємства.

«Враховуючи негативні тенденції, що мають місце в галузі молочного скотарства, виробництва ВРХ, і комплексність проблем галузі, збереження існуючого механізму виплати дотацій виробникам молока і м`яса на 2011 рік має супроводжуватися розробкою альтернативних варіантів підтримки, яка відповідатиме вимогам СОТ», - йдеться в повідомленні.

«Варто відзначити, що остання редакція проекту Податкового кодексу не надає можливості розробки і ухвалення альтернативних варіантів підтримки виробників молока і м`яса, - додала експерт аграрних ринків УКАБ Інна ІЛЛЄНКО. - Саме тому, вважаємо необхідними внести також зміни до Розділу XIX «Завершальні і перехідні положення», стаття 7, пункт 2 проекту Податкового Кодексу України в частині видалення абзацу, який передбачає лише один варіант підтримки виробників молока і м`яса шляхом виплат на 1 голову корови».

«Система субсидування, запропонована в новому податковому кодексі, передбачає розподіл коштів з розрахунку на кількість голів худоби, проте не дає чіткого визначення про те, молочна ця тварина чи м`ясна, доросла худоба чи теля. Розподіл субсидій планується здійснювати через окремий орган безпосередньо виробникам молока, 75% яких в Україні – приватні господарства, за принципом кількості голів. Такий підхід до розподілу робить неможливим процес передачі коштів адресно – наприклад, приватним особам в селі, де немає банківських рахунків. Все це ставить під загрозу молокопереробну галузь в Україні», - упевнена виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО.

В УКАБ та ЄБА сподіваються, що народні депутати внесуть зміни до Податкового кодексу при його ухваленні в другому читанні.