Квоти на експорт зернових можуть ввести наступного тижня

Віце-прем'єр-міністр України з питань АПК Віктор СЛАУТА прогнозує введення квот на експорт зернових з України наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після засідання Кабінету міністрів.

"Я думаю, що через десяток днів", - сказав він.

У свою чергу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що сьогодні питання про введення квот на засіданні Кабміну не розглядали.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України ініціює впровадження квоти на експорт зерна в об'ємі 2 702 тис. тонн до 31 грудня 2010 року. Про це сказано у відповідному проекті постанови Кабінету міністрів, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з документом, пропонують квоту на експорт пшениці встановити у розмірі 500 тис. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 200 тис. тонн, а також по 1 тис. тонн - жита та гречки. Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК 7 жовтня повідомив, що Кабмін ввів квотування експорту зерна, але об'єми, терміни і умови допрацьовують, додавши, що остаточне рішення з цього питання буде прийнято на засіданні уряду 11 або 13 жовтня.

На думку М. ПРИСЯЖНЮКА, квота на експорт кукурудзи має бути встановлена в об'ємі 3 млн. тонн, ячменю - близько 100 тис. тонн і пшениці - до 1 млн. тонн.