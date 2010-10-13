У Харківській області виробництво сільгосппродукції скоротилося на 13,4%

У Харківській області обсяг виробництва валової продукції сільського господарства за січень-вересень 2010 року скоротився на 13,4%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Харківській області.

Зокрема, в сільськогосподарських підприємствах області обсяг сільгоспвиробництва скоротився на 16%, в господарствах населення – на 11,3%.

За даними облстату, за січень-вересень виробництво всіх видів м`яса в живій вазі збільшилося на 2,6% – до 76,1 тис. тонн, виробництво яєць птиці всіх видів – на 12,1%, до 804,7 млн. штук. При цьому виробництво молока знизилося на 2,6% – до 363,1 тис. тонн.

Саном на 1 жовтня виробництво соняшнику збільшилося на 40,7%,в порівнянні з аналогічною датою минулого року, і склало 6 млн. 167,4 тис. ц, виробництво цукрового буряка (фабричною) виросло на 12,3% - до 1068,7 тис. ц. Але зменшилося виробництво зернових і зернобобових культур на 50,4% – до 11 млн. 322,8 тис. ц, а виробництво овочів відкритого грунту скоротилося на 3,5% – до 3 млн. 420,5 тис. ц.

У ГУ статистики повідомляють, що в господарствах всіх категорій на 1 жовтня поголів`я великої рогатої худоби скоротилося на 4% – до 217,2 тис. голів, зокрема, поголів`я корів скоротилося на 2,1% – до 97,9 тис. голів. Поголів`я птиці всіх видів скоротилося на 1,4% – до 11,04 млн. голів. При цьому поголів`я свиней збільшилося на 16,4% – до 285,4 тис. голів, овець і кіз – на 8,5%, до 86,9 тис. голів.