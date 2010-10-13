Мінекономіки пропонує квотувати експорт крохмальної патоки до Білорусі

Міністерство економіки України пропонує встановити квоту на експорт крохмальної патоки до Білорусі в обсягу 2,5 тис. тонн до кінця 2010 року і 5,5 тис. тонн – на 2011 рік.

Це передбачено проектом постанови «Про регулювання постачання патоки крохмальної на митну територію Республіки Білорусь до 31 грудня 2011 року», текст якого опубліковано на сайті міністерства.

Наголошується, що обсяг квот встановлюється відповідно до умов угоди між Міністерством економіки України і Білоруського державного концерну з виробництва і реалізації фармацевтичної і мікробіологічної продукції про регулювання постачань в Республіку Білорусь крохмальної патоки з України.

Передбачається, що постанова набуває чинності з дня її публікації.