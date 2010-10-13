Україна планує створити з ЄС дев’ять робочих груп з аграрного ринку

Україна планує створити з Європейським Союзом 9 робочих груп для підготовки стратегії розвитку аграрного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Брюсселі на конференції "Україна: від кризи до зростання" міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Ми працюватимемо над створенням дев'яти робочих груп", - сказав він.

Міністр зазначив, що ці робочі групи, зокрема, займатимуться питаннями введення комплексної аграрної політики, гармонізації ветеринарного контролю і фітосанітарних норм, переобладнання діагностичних центрів, питаннями екології, реформування науки і освіти, а також гармонізації законодавства у сфері земельних стосунків.

Міністр також зазначив, що Україна "детально вивчила і продовжує вивчати" досвід аналогічних процесів з реформування аграрного ринку в країнах Східної Європи під час їх підготовки і приєднання до Євросоюзу.

М. ПРИСЯЖНЮК також нагадав, що Україна готується до введення повноцінного ринку сільськогосподарських земель з 2012 року.