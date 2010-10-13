Членом правління "Полтавакондитер" призначена Ярещенко

Акціонери ВАТ "Полтавакондитер" звільнили від обов'язків члена правління Олену БОРІДЬКО, призначивши замість неї Тетяну ЯРЕЩЕНКО.

Про це УНІАН повідомив представник підприємства.

За його словами, О. БОРІДЬКО обіймала цю посаду з квітня 2009 року, а Т. ЯРЕЩЕНКО призначена членом правління строком до травня 2011 року.

Раніше вона обіймала посаду директора з якістю.

Акціями фабрики вони не володіють.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтавакондитер" - одна з найбільших фабрик у кондитерській галузі України, яка має більш ніж 80-річну історію. Випускає понад 250 найменувань кондитерських виробів: шоколадні цукерки, печиво, вафлі, карамель, зефір, халву, а також шоколад "Домінік".

Близько 50% продукції фабрика експортує в Росію, Казахстан, Азербайджан, країни Прибалтики, Ізраїль та Німеччину.

76,27% акцій "Полтавакондитер" належать міжнародному інвестиційному фонду UGF (цим пакетом управляє американська компанія SigmaBleyzer), 23,73% акцій належать працівникам підприємства.