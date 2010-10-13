«МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» відкрила «METRO базу» у Кіровограді

Сьогодні мережа "МЕТРО Кеш енд Керрі Україна" відкрила центр оптової торгівлі "METRO база" в Кіровограді, який став другим в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як вказують у повідомленні, центр обслуговує власників кіосків, міні-маркетів і магазинів біля будинку.

"METRO база" знаходиться по вул. Маршала Конєва і займає 2 тис. кв. м орендованої площі. На торговельній площі близько 1,6 тис. кв. м магазин пропонує понад 2 тис. найменувань продовольчих і непродовольчих товарів.

Компанія планує відкрити ще два магазини цього формату у кінці 2010 року - початку 2011 року.

Перша "база METRO" відкрилася у липні 2010 року в Кременчузі.

Довідка УНІАН. METRO Cash & Carry - торговельний підрозділ METRO Group, однєї з найбільших міжнародних торговельних компаній. Мережа METRO Group складається з 2 100 магазинів, розташованих в 31 країні. Компанія працює в п'яти незалежних торговельних форматах: METRO/Makro Cash & Carry - оптова торгівля за принципом самообслуговування, гіпермаркети Real, Media Markt і Saturn - світові лідери в торгівлі побутовою технікою і універсальні магазини Galeria Kaufhof.

"МЕТРО Кеш енд Керрі Україна" керує 25 центрами оптової торгівлі у 18 містах України і одну "METRO базу" в Кременчузі. Магазини METRO Cash & Carry обслуговують професійних покупців - юридичних осіб і приватних підприємців.