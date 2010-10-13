Дефіцит продзерна в Україні становить понад два млн. тонн – Асоціація пекарів

Голова президії Всеукраїнської асоціації пекарів Михайло СТАДНИК і одночасно голова правління ТОВ "Стіомі-Холдинг" заявляє, що в Україні на сьогодні дефіцит продовольчого зерна становить понад 2 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції з журналістами.

"В Україні з`явилися проблеми з продовольчим запасом зерна. Про це свідчать спроби уряду ввести квоти на експорт зерна. Зараз державі не вистачає понад 2 млн. тонн продовольчого зерна", - сказав він.

За словами М.СТАДНИКА, країни Чорноморського басейну цього року недобрали 42% продовольчої пшениці.

"Позиція Всеукраїнської асоціації пекарів одна – насамперед, надавати муку з Аграрного фонду хлібозаводам, які виробляють 50 і більше відсотків продукції для стабілізації цінової ситуації на ринку хлібобулочних виробів. Ми обов`язково звернемося в Генпрокуратуру, СБУ, до Президента України з метою перевірки процедури видачі борошна з Аграрного фонду", - сказав М. СТАДНИК.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики 7 жовтня ц.р. спростувало поширену рядом ЗМІ інформацію про введення квот на експорт зерна.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що уряд цього тижня має намір ухвалити остаточне рішення про необхідність застосування обмежувальних заходів щодо експорту зерна. Він підкреслив, що рішення буде прийняте після остаточного уточнення обсягів зерна, які має в своєму розпорядженні Україна.

Мінагрополітики України знизило прогноз експорту зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році на 8% - до 12,7 млн. тонн. За останніми прогнозами Мінагрополітики, урождай зерна в Україні цього року складе 38,6 млн. тонн.