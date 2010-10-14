На Буковині відновив роботу цукровий завод

У Чернівецькій області після тривалої перерви відновив роботу один з чотирьох цукрових заводів – «Хрещатик» в Заставнівському районі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, до кінця року планується зібрати 140 тис. тонн коренеплодів, що дасть можливість повністю завантажити завод цукровою сировиною і виробитти близько 15 тис. тонн цукру. У планах на 2011 рік розширення посівної площі під цукровим буряком до 7 тис. га.

Голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ вважає неприпустимим той факт, що Буковина як сільськогосподарська область, що має плодовиті чорноземи, вимушена купувати цукор в сусідніх областях або за кордоном.

За словами М.ПАПІЄВА, потреба області в цукрі складає 34 тис. тонн. «Ми здатні забезпечити жителів Буковини власним цукром», – запевнив він.