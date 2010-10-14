«Кременчукм’ясо» збільшило виробництво ковбасних виробів на 25%

ВАТ «Кременчукм’ясо» (Кременчук, Полтавська обл.) в січні-вересні 2010 року збільшило виробництво ковбасних виробів на 24,8%, або 1,780 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 8,958 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила представник підприємства.

За її словами, "Кременчукм’ясо" в січні-вересні збільшило обсяги виробництва в порівняльних цінах на 25,7% – до 319,705 млн. грн.

«Росте попит на нашу продукцію, і ростуть обсяги продажів», – сказала представник підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кременчук’мясо» – одне з провідних м`ясопереробних підприємств України. Створено в 1998 році. Потужності підприємства розраховані на переробку 70 тонн ковбасних виробів і копченини в добу. Продукція випускається під ТМ «Фарро». Асортимент складає більше 250 найменувань. Продукція представлена у всіх регіонах України, поставляється в найбільші мережі супермаркетів.