До Ради директорів компанії «Мрія Агро Холдинг» увійшли два нові незалежні директори

Рада Директорів компанії «Мрія Агро Холдинг» сьогодні вранці оголосила про призначення двох нових членів Ради.

Як говориться в переданому УНІАН прес-релізі компанії, відразу після їх обрання на зборах акціонерів 12 жовтня Томас ПУТТЕР і Ханс Крістіан ЯКОБСЕН приєдналися до Ради в ролі незалежних директорів.

Генеральний директор компанії «Мрія Агро Холдинг» Микола ГУТА підтвердив прагнення компанії розвиватися і зростати, і висловив упевненість, що нові члени Ради директорів зміцнять і розширять ефективність Ради. Він переконаний, що ці два досвідчені експерти зроблять цінний внесок в успішне майбутнє компанії «Мрія Агро Холдинг»: «Я з великою радістю оголошую про призначення Т.ПУТТЕРА і Х.К.ЯКОБСЕНА, оскільки вони розділяють мою рішучість перетворити «Мрія Агро Холдинг» в найбільшу і найефективнішу аграрну компанію в секторі. Їхній багатий досвід і широкі знання допоможуть нам успішно розвивати компанію».

Як зазначив Іван ГУТА, один із засновників агрохолдингу і член Ради директорів, «сьогодні ми посилили Раду провідними фахівцями зі світовим ім'ям. Разом з іншими директорами вони працюватимуть над посиленням управлінської команди і всебічно нарощуватимуть потенціал агрохолдингу».

Як зазначається в прес-релізі, Т.ПУТТЕР є випускником Королівського коледжу, Оксфорд, вивчав економіку, філософію і політику. До недавнього часу він був генеральним директором, а потім головою Ради директорів компанії «Allianz Capital Partners GMBH», найбільшого Фонду приватних інвестицій в Німеччині. Під час роботи в «Allianz Group», Т.ПУТТЕР відповідав за портфоліо альтернативних активів обсягом більш як 30 млрд. доларів США, управляючи інвестиціями в 20 компаніях Європи, одночасно будучи членом Ради директорів деяких з цих компаній. Т.ПУТТЕР також обирався головою Асоціації приватних інвестицій і венчурного капіталу Німеччини (BVK) і в даний час є членом Наглядової ради цієї організації.

Х.К.ЯКОБСЕН закінчив Копенгагенську школу економіки і одержав ступінь магістра в Королівському університеті сільського господарства і ветеринарії (Данія). Його досвід інвестування в ринки, що розвиваються, більше 25 років.

Зокрема, він обіймав посаду директора з агробізнесу в Європейському банку реконструкції і розвитку (EBRD), Лондон, і відповідав за інвестиції та кредитування в сільське господарство, харчову промисловість, роздрібну і суміжні галузі з річними інвестиціями в 550 мільйонів доларів США. У 2006 році Х.К.ЯКОБСЕН став управляючим Партнером компанії «BankInvest Private Equity New Markets», де він управляє трьома фондами приватного капіталу (450 мільйонів доларів), спрямованого на зростаючі компанії ринків, що розвиваються. Він також є членом Ради найбільшої в Хорватії групи компаній харчової промисловості «Agrokor» і членом Ради компанії «Svyturys-Utenos» (Литва) – найбільшого пивоварного заводу в Балтійському регіоні і члена групи «Carlsberg».

Х.К.ЯКОБСЕН в даний час є незалежним директором чотирьох азіатських публічних компаній.