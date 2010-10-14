Аграрії Тернопільської області завершили сівбу озимого ячменю.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Тернопільському обласному управлінні агропромислового розвитку.

Згідно з повідомленням, всього озимим ячменем засіяно 9,2 тис. га – 153% плану. Перевиконання завдання в облуправлінні пояснили тим, що спочатку були інші плани, проте потім план сівби жита був збільшений майже на третину – до 9 тис. га, а план ячменю – зменшений. Площа під посіви жита збільшена у зв`язку з тим, що хлібопекарням області останніми роками не вистачає житнього борошна.

Зараз житом у області засіяно 3,4 тис. га (38% від нового завдання), озимою пшеницею – 125,9 тис. га (71%).

Всього озимі вже посіяні на площі 138,5 тис. га (72% від плану).

В облуправлінні відзначили, що сівба озимих проходить за сприятливих погодних умов.