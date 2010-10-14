У Вінницькій обл. виробництво борошна скоротилося на 9,4%

У січні-вересні 2010 року виробництво борошна підприємствами Вінницької області скоротилося на 9,41%, або 11,324 тис. тонн, в порівнянні з січнем-вереснем 2009 року - до 109,027 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

За його словами, скорочення виробництва борошна в січні-вересні 2010 р. обумовлене зниженням запасу продовольчого зерна у аграріїв.

У вересні поточного року в порівнянні з серпнем виробництво борошна підприємствами Вінницької області зросло на 7,54%, або 1,063 тис. тонн, – до 13,026 тис. тонн, а в порівнянні з вереснем 2009 року скоротилося на 0,56%, або 0,073 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Виробництвом борошна у Вінницькій області займаються 13 підприємств.