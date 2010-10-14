На завтра в Україні дощу не прогнозують

15 жовтня синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Протягом доби істотних опадів не передбачається.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, уночі та вранці у західних та північних областях спостерігатиметься слабкий туман. Вітер південно-західний (в Криму та Приазов`ї північно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, в східних областях місцями 2-4° морозу, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 15°; у Криму вночі 2-7° тепла, на узбережжі до 10°, вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві та області - без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-4° тепла, вдень 7-12°. По м. Києву температура вночі 2-4° тепла, вдень 9-11°.