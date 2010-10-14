У Кіровоградській обл. урожай плодів, овочів і ягід збільшився

У Кіровоградській області на початок жовтня 2010 року господарствами всіх категорій зібрано плодово-ягідній продукції в обсязі 21,5 тис. тонн, що на 27,7% більше, ніж минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Виробництво збільшилося за рахунок підвищення врожайності з 47,3 ц до 61,5 ц з гектара.

Всіма категоріями господарств зібрано урожай овочів відкритого ґрунту в обсязі 177,2 тис. тонн (по 124 ц/га), що на 0,2% більше, ніж минулого року, за рахунок швидких темпів прибирання.

У той же час урожай картоплі скоротився на 7,6% до 393,9 тис. тонн (зниження врожайності з 100 ц до 93 ц з гектара).

Господарствами населення одержано 99,9% загального обсягу картоплі, 95,7% - овочів, 96,6% - плодів і ягід.