Україна з початку маркетингового року експортувала 4 млн. тонн зерна – УЗА

Україна з 1 червня по 13 жовтня ц.р. експортувала 4 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

За даними асоціації, з початку поточного маркетингового року експорт пшениці становив 1 млн. 712 тис. тонн (зокрема в жовтні – 218 тис. тонн), ячменю – 1 млн. 920 тис. тонн (у жовтні – 110 тис. тонн), кукурудзи – 358 тис. тонн (у жовтні – 133 тис. тонн).

В.КЛИМЕНКО також повідомив, що останні півтора тижні з боку Держмитслужби немає перешкод для експорту зерна, пояснивши при цьому, що митниця відкликала свій лист, яким посилювався контроль за зерном, що експортується.

Нагадаємо, 7 жовтня ц.р. Державна митна служба України скасувала лист департаменту аналітичної роботи, управління ризиками і аудиту від 2 серпня 2010 року №17/1-10/2276-ЕП, яким посилювався контроль за зерном, що експортується. Цим листом передбачалося, що з метою посилення контролю за експортними операціями із зерном оформлення цих вантажів слід здійснювати з обов`язковим залученням підрозділів боротьби з контрабандою і порушенням митних правил, відділів номенклатури і класифікації товарів. Крім того, передбачалася процедура відбору проб і зразків для аналізу якості зерна в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Митне оформлення, згідно з листом, завершувалося лише після одержання результатів експертизи.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявами Української зернової асоціації, в серпні-вересні ц.р. у трейдерів були проблеми з експортом зерна, оскільки кораблі простоювали в портах і митна служба не видавала дозволів на експорт. Президент УЗА В.КЛИМЕНКО зазначав, що кілька суден простоювали в портах більше 1,5-2 місяців, тоді як стримувати експорт зерна «дуже небезпечно», необхідно дати можливість селянам продати вирощений урожай, щоб вони могли вкласти гроші в осінню посівну кампанію.