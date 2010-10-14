На залізницях України проводиться вакцинація працівників проти грипу

Для захисту від захворювання на грип працівників, які щодня контактують з великою кількістю людей, на залізницях України почалася вакцинація.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, щеплення групі працівників, до якої входять машиністи і помічники машиністів, касири, працівники вокзалів і станцій, провідники, керівний склад, колійники і медичні працівники, виконуються за кошти залізниць в галузевих медичних установах на добровільних засадах. Такі профілактичні заходи на залізницях здійснюються щорічно в період сезонного підвищення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції з метою попередження розвитку епідемії.

Цього року першими почали імунопрофілактику грипу Львівська залізниця, де проведено вакцинацію 2 тис. 650 чоловік, і Південної залізниці, де вакциновано 302 працівники. Всього заплановано зробити 34 тис. 358 щеплень: на Львівській залізниці – 8 тис., на Придніпровській – 7 тис., на Одеській – 6 тис. 360, на Південній – 4 тис. 935, на Донецькій – 4 тис. 170 і на Південно-Західній – 3 тис. 893.

Довідка УНІАН. У відомчій медицині «Укрзалізниці» є 100 медичних установ, серед яких 20 поліклінік, 76 лікарень і 4 станції переливання крові. У системі охорони здоров`я залізничного транспорту України працюють більше 4 тисяч лікарів і 10 тисяч середнього медичного персоналу.