У Хмельницькій області найближчим часом хліб не дорожчатиме – ОДА

Заступник голови Хмельницької ОДА з питань АПК Володимир ГАЛІЩУК заявив, що в області найближчим часом не дорожчатиме хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції з журналістами.

Чиновник відзначив, що місцевій владі вдалося домовитися з головою правління ТОВ "Стіомі-холдинг" Михайлом СТАДНИКОМ (найбільший виробник хліба в Хмельницькій області - УНІАН) про те, що компанія купить в Аграрному фонді 1,3 тис. тонн пшеничного борошна і більш як 300 тонн житнього борошна за пільговою ціною.

"Цього вистачить, аби два тижні не підвищувати ціну на хліб. Також у мене є гарантії від гендиректора Аграрного фонду Олександра МАРИНЦЯ, що Хмельницькій області на листопад збільшать квоту пільгового борошна – з 1,04 тис. тонн до 5 тисяч тонн", - відзначив чиновник.

За його словами, М.СТАДНИК тричі звертався в облдержадміністрацію, і у всіх випадках йому пропонувалося борошно з АФ, проте він відмовлявся.

"На території області зберігається близько 70 тис. тонн зерна врожаю 2006-2010 рр., яке належить Аграрному фонду. Стільки зерна немає в жодній області", - резюмував чиновник.

Як повідомляв УНІАН, найбільший виробник хліба в Хмельницькій області ТОВ "Стіомі-холдинг" заявив про намір з 21-22 жовтня підвищити вартість хліба на 40%. За його словами, "з Аграрного фонду підприємству не дісталося жодного грама дешевого борошна".

ТОВ "Стіомі-холдинг" з випікання так званих соціальних ґатунків хліба в Хмельницькій області займає частку 80%.