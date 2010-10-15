Кабмін виділив 50 млн. грн. на створення оптових сільськогосподарських ринків

Кабінет міністрів України (розпорядження від 12 жовтня 2010 р. №1960-р) виділив Міністерству аграрної політики за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на безповоротній основі 50 000 тис. грн для надання державної фінансової підтримки зі створення оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Текст документа розміщений на сайті КМУ.

Згідно з документом, вказані кошти використовуються згідно з Порядком використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для надання державної фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 29 вересня 2010 р. №893.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Кабмін затвердив Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для надання державної фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство аграрної політики, одержувачами - юридичні особи, яким надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Державна фінансова підтримка виділяється для компенсації витрат, пов`язаних із розробкою проектно-кошторисної документації, зокрема на роботи з будівництва об`єктів інфраструктури оптових ринків; з будівництвом під`їзних шляхів до території оптового ринку, мереж водо- і електропостачання, інших комунікацій загального призначення; із викупом земельних ділянок, об`єктів виробничого та невиробничого призначення, торговельних і адміністративних будівель, інших об`єктів інфраструктури з метою розміщення і забезпечення функціонування оптових ринків; зі створенням системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків.

Документом передбачено, що виплати компенсації здійснюються в розмірі до 50% обсягу видатків на придбання обладнання, зокрема іноземного виробництва, для комплектування та облаштування оптових ринків і витрат на оплату будівельно-монтажних або інших робіт, товарів і послуг, пов`язаних із будівництвом оптових ринків.