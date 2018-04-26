Кабмін за приборкання цін імпортом. Долар проти...

В Україні ціни на продукти харчування б`ють рекорди. Вони вже порівнялися з європейськими з тією тільки різницею, що зарплати українців ніяк не можуть досягти такого ефекту. Учасники ринку запевняють, що причина не у дефіциті, а у збільшенні собівартості. Тим часом, продукти у вересні подорожчали на 4,4%, в порівнянні з серпнем, і на 13,2% проти вересня минулого року. Показник є рекордним з квітня 2008-го. На думку експертів, саме ситуація на продовольчому ринку стала причиною прискореного зростання інфляції – у вересні вона склала 2,9% (з початку року – 7,4%). Нацбанк визнав, що даний показник досяг максимуму для цього місяця з 1998 року. Причому за прогнозами, в найближчій перспективі цінове напруження не спаде. Причин називається кілька – від світової продовольчої кризи і негативного впливу аномальної літньої спеки до валютної складової і наслідків стану аграрного комплексу України. Останнє здається реальнішим. На сьогодні залишається загадкою, як в нищівних умовах зміг вижити сільськогосподарський комплекс країни. Не зважаючи на забарвлення влади, аграріям не легшає. Їм нема за що будувати ферми і тваринницькі комплекси, сіяти і орати, вирощувати і виробляти. А головне, що їх не чують, зосередивши свою увагу на металургії, хімпромі та ПЕК. При цьому декларується, що «Україна могла б зробити значний внесок у справу продовольчої безпеки в світі. Ми маємо у своєму розпорядженні 50 млн. га родючої землі». Це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров під час конференції в Брюсселі. І на ділі все саме так і є, ми здатні і ми можемо. Залишається з`ясувати, що заважає це зреалізувати. Якщо розберемося в даному питанні, то і ціни стануть на своє місце...

Імпорт як панацея?

А поки експерти сушать голови, влада ухвалює рішення, причому традиційні для такої ситуації. Так, Президент, угледівши в підвищенні цін змову на ринку, доручив уряду знайти інструменти, "які б застабілізували ціни.", оскільки пенсії і зарплати в Україні сьогодні невисокі.

Дуже вірно помічено, шкода, що з істотним запізненням.

"Такий сплеск, який ми одержали зі зростання цін, він є неприродним. Тут, можливо, є змова... Тут треба підключити Антимонопольний комітет і з`ясувати... Тут повинні бути експертні висновки", - вважає В.Янукович.

Але поки гарант підписував доручення уряду, Кабмін знайшов, як протистояти проблемі (з урахуванням запровадження квот на експорт зерна), і виступив з ініціативою скасувати мита на ввезення ряду продуктів харчування. Відповідний проект закону (про внесення змін до Закону "Про Митний тариф України" реєстр. № 7243 від 12.10.2010) внесений до парламенту прем`єр-міністром.

Документом передбачається до 1 червня 2011 р. зниження імпортного мита на молоко і вершки в порошку, гранулах або інших твердих видах, масло вершкове, картоплю, жито і гречку до 0%.

Уряд вважає, що дане нововведення забезпечить продовольчу безпеку України і стане бар`єром підвищенню цін на окремі види зернових культур і соціально значущі продовольчі товари.

По цінам на м`ясо ударимо митницею

Задіяна в зниженні цін і митниця. Можемо порадувати любителів м`яса. У найближчі два тижні очікується зниження митної вартості курятини з 1,07 дол./кг до 0,8 дол./кг.

Як пояснив глава Держмитниці Ігор Калетник, «митна вартість на м’ясопродукцію після використання інформації, яку надаватиме Міністерство аграрної політики, знизиться. І нам дуже важливо в цьому аспекті було відчути, як на це відреагують наші ринки. Чи буде знижена ціна реалізації відповідно вартості, яку ми одержуватимемо від Мінагрополітіки».

За його словами, на сьогодні 74% обсягів м`яса ввозиться в Україну за непрямими контрактами. У цілому, відзначив голова Держмитниці, за 8 місяців Україна споживає 1,5 тис. тонн м`яса, зокрема обсяги власного виробництва складають 1,3 тис. тонн. «Ця різниця складає 16%. Якщо брати нашу сусідню державу – Росію – то у них ця різниця складає від 25% до 32%», - повідомив І.Калетник.

За словами першого заступника голови Держмитниці Олександра Дороховського, враховуючи значний показник непрямих контрактів по імпорту м`яса до України, можна говорити про непрозорість даного ринку, а також про необхідність посиленого контролю ввезення даних товарів.

За результатами аналізу встановлено, що рівень митної вартості не впливає істотно на формування ціни на внутрішньому ринку України, оскільки імпорт м`яса на 1 вересня складав 16,2% пропозиції на внутрішньому ринку. Також ціна м`яса на внутрішньому ринку в 2–5 раза вища за середній рівень митної вартості ввезеного м`яса.

Закордон виручить, але...

У принципі, нічого нового в діях влади немає. Будь-який український уряд в кризовій продуктовій ситуації відкривав на всю потужність ворота для імпорту. Головне інше, чому кожного разу забувають про наслідки? Вони, як правило, однакові – провокація аграріїв скоротити виробництво, оскільки закордонний продукт стає своєрідною наркоголкою для ринку. І ще один суперечливий момент. Росія у вересні відмінила мито на ввезення ряду продуктів, намагаючись частково погасити втрати АПК від літньої спеки і пожеж саме за рахунок зарубіжних продуктів. Ринок північної сусідки значний, з чого може витікати, що імпортер даною територією зацікавиться більше, ніж українською.

Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа вважає, що зниження тарифного захисту погіршує позиції українських виробників, оскільки імпортна продукція буде дешевшою. Інша справа, що далеко не на всіх ринках потенційні імпортери зможуть цим скористатися. «Поки можна говорити, що обнулення мит обмежуватиме потенціал подальшого зростання цін», - підкреслив експерт.

Що ж до необхідності імпорту окремих агрокультур, то на думку В.Лапи, ситуація з житом більш-менш нормальна, і «це крок більше на перспективу».

Щодо гречки, то імпорт можливий, в першу чергу, з Китаю. Тут багато що залежить від того, чи вдасться політично домовитися, щоби КНР продала більш-менш гідну партію, тому що на цьому ринку активно працюватиме Росія.

Імпорт молочних продуктів, на думку експерта, в значній мірі залежатиме від світових тенденцій. При цьому виникають питання по російському ринку, де існує дефіцит фуражу і очікується зменшення поголів`я. «Білоруська продукція, яка минулого року надходила в Україну, зараз переважно прямуватиме на російський ринок», - вважає експерт. Але при цьому, на його думку, «Україна залишиться експортером молочної продукції».

Що стосується картоплі, то, як відзначає експерт, очікується зменшення урожаю, але воно не критичне, близько 10%, у порівнянні з минулим роком. При цьому Україна традиційно імпортує від 5 до 10 тис. тонн картоплі. Порівняно з внутрішнім виробництвом 17-20 млн. тонн, - непомітний обсяг.

«Якщо сповільниться зростання внутрішніх цін, а, швидше за все, воно сповільниться або зупиниться, принаймні, на декілька місяців, відповідно, стимулів для імпорту буде набагато менше», - підсумував експерт.

Є ще одна думка. Ряд експертів прогнозує подальше зростання цін на товари до досягнення рівня девальвації гривні 2008 року. Зокрема, фінансовий аналітик Eavex Capital Андрій Патіота відзначає, що Україна є доларозалежною країною. Її економіка доларизована приблизно на 40%, все, навіть внутрішні ціни, прив`язуються до курсу, а не до мультивалютної корзини, а «гривня по відношенню до долара з вересня 2008 року по вересень 2010 року девальвувала на 56%». «Україна – країна, в якій долар має свою вагу, і ціни ще не підтяглися до рівня девальвації гривні. Ця складова може бути присутньою в тому, що інфляція зберігатиметься висока, оскільки імпортних товарів і послуги у нас багато, і ми поступово наздоганятимемо рівень девальвації», – підкреслив експерт.

Висновок напрошується один – збираючись на ринок чи в магазин, не забудьте заглянути в обмінник, щоби знати, наскільки потрібно збільшити вміст гаманця для покупки сала, м`яса, яєць та іншого. На щастя, цього не можуть зробити курка, свиня і корова, а то увійшли б теж до розряду цінових конкурентів.

Нана Чорна (УНІАН)