У Житомирській обл. поголів’я ВРХ зросло на 10,8%

У Житомирській області за січень-вересень ц.р. у всіх категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби зросло до початку року на 10,8% - до 266,7 тис. голів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, в сільгосппідприємствах області також у вказаному періоді відзначене незначне зростання чисельності ВРХ. На 10 жовтня ц.р. тут утримувалося 91,6 тис. голів.

Основними шляхами нарощування поголів’я у області М.ДЕЙСАН назвав власне відновлення і закупівлю молодняка в особистих селянських господарствах для вирощування і відгодівлі.

У цілому, на 1 жовтня ц.р. сільгосппідприємства регіону підписали 2 тис. 127 договорів контрактації молодняка ВРХ у населення для вирощування і відгодівлі, вже куплено 789 голів худоби.

Нагадаємо, що для Житомирської області проблема скорочення чисельності ВРХ залишається актуальною вже багатьох років.