Аграрії Житомирської області збільшили виробництво молока

У Житомирській обл. виробництво молока в агроформуваннях виросло до аналогічного торішнього періоду на 0,3 % - до 72,4 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

При цьому він уточнив, що "у вказаному періоді в господарствах Андрушівського району валовий надій молока виріс в 1,7 раза, а Житомирського - в 1,8 раза, Брусилівського - в 1,2 раза".

М.Дейсан додав, що найбільший валовий надій молока одержаний в господарствах Попельнянського району - 13 тис. 008 тонн, а також Ружинського (11 тис. 516 тонн), Овручського ( 6 тис. 530 тонн), Новоград-Волинського - також 6 тис. 530 тонн і Андрушівського ( 4 тис. 724 тонн) районів.

"Зменшення валового виробництво молока в середньому на 11,2 - 32,1% допустили агроформування Малинського, Бердичівського, Володарсько-Волинського, Коростенського і Малинського районів ", - сказав він.