Україна збере рекордний урожай сої – експерти

Україна в поточному сезоні збере рекордний урожай сої на рівні 1,6 млн. тонн в бункерній вазі, що на 53% більше проти 1,04 млн. тонн в попередньому сезоні. Потенціал внутрішнього споживання оцінюється на рівні 800 тис. тонн (650 тис. тонн), експорту – 750 тис. тонн (262 тис. тонн).

Такі оновлені прогнози опублікувало ІА "АПК-ІНФОРМ".

За даними експертів, в даний час на українському ринку соєвих бобів спостерігається позитивна цінова тенденція. Зростання цін в першу чергу обумовлене бажанням залучити додаткові обсяги даної культури. При цьому, як відзначають покупці, не зважаючи на підвищення цін попиту, кількість пропозицій маслонасіння залишається недостатньою. На сьогоднішній день переробники в більшості озвучують закупівельні ціни на сировину в діапазоні 3100-3250 грн./т без урахування вартості доставки.

Нагадаємо, що минулого тижня закупівельні ціни більшості компаній не перевищували 3200 грн./т без урахування вартості доставки.

На думку аналітиків, враховуючи перспективи валового збору сої в поточному році після накопичення переробниками основних запасів сировини, можлива стабілізація і навіть зниження цін. З іншого боку, дефіцит пропозицій високоякісної сої, а також можливе зростання цін на неї і продукти переробки на світовому ринку в перспективі подаватимуть підтримку внутрішнім цінам.