У Вінницькій обл. виробництво шоколадних виробів зросло

У січні-вересні 2010 року виробництво шоколадних виробів підприємствами Вінницької області збільшилося на 93,4%, або 10,467 тис. тонн, в порівнянні з січнем-вереснем 2009 року - до 21,672 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

За його словами, збільшення виробництва шоколадних виробів в січні-вересні 2010 року відбулося завдяки розширенню асортименту продукції, яку виробляють підприємства Вінницької області, і зростанням попиту на неї.

У вересні 2010 р. в порівнянні з серпнем виробництво шоколадних виробів підприємствами Вінницької області збільшилося на 25,33%, або 0,651 тис. тонн, – до 3,221 тис. тонн, а в порівнянні з вереснем минулого року зросло на 28,58%, або на 0,716 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками кондитерських виробів у Вінницькій області є Вінницька кондитерська фабрика, яка входить в корпорацію Roshen, і "Вінницька цукерочка".