ВАП просить Президента відновити посаду віце-прем'єр-міністра з питань АПК

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням розглянути можливість відновлення посади віце-прем`єр-міністра України з питань АПК і Віктора СЛАУТУ на цій посаді.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАП.

«Враховуючи кількість проблемних питань, які існують в АПК України, пріоритетність АПК як однієї з ключових галузей економіки, сьогодні варто зберегти цю посаду з метою реального поліпшення ситуації і рішення всього комплексу проблем галузі. Крім того, пекарі переконані, що варто залишити на цій посаді В.Слауту, який має багаторічний досвід роботи в АПК, а також займає активну позицію щодо реального рішення проблемних питань», - йдеться в повідомленні.

«Тільки за декілька останніх місяців за ініціативою В.Слаути на високому державному рівні піднімалися важливі питання, які роками ніхто не хотів навіть обговорювати. Віктор Андрійович проявив себе ефективним державним управлінцем, який може реально вплинути на ситуацію. І враховуючи ту кількість невирішених проблем, такі кадрові зміни в уряді можуть мати негативні наслідки», - відзначив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир СЛАБОВСЬКИЙ.

Як повідомив УНІАН, Українська зернова асоціація (УЗА) негативно оцінює скасування посади віце-прем`єр-міністра з аграрних питань.

Довідка УНІАН. 13 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора СЛАУТУ з посади віце-прем`єр-міністра України і призначив радником Президента.