МінАП знизило прогноз виробництва цукру в 2010 році на 5%

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз виробництва цукру в поточному році на 5% - до 2 млн. тонн.

Про це повідомив сьогодні в ході брифінгу в Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Зараз ми прогнози даємо в обсязі 2 млн. тонн», - сказав М.Присяжнюк, додавши, що раніше міністерство прогнозувало виробництво цукру в обсязі 2,1-2,2 млн. тонн.

За словами міністра, зниження прогнозу пов`язане з тим, що виробники «з обережністю дають обсяги виробництва цукру і цукристість», у зв`язку з чим частина цукру залишається поза балансом. Він повідомив, що підтвердженням цього став 2009 рік, коли згідно з балансом, дефіцит цукру на внутрішньому ринку складав близько 600 тис. тонн, але імпорт 260 тис. тонн виявився достатнім, свідченням чому, за словами міністра, є присутність цукру на внутрішньому ринку, не врахованого балансом.

«Сьогодні занепокоєння відносно того, що будуть проблеми з цукром, немає», - сказав М.Присяжнюк, заявивши, що Україна чекає від Російської Федерації дозволу на експорт 150 тис. тонн цукру в РФ без митних зборів.