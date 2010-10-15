Запаси зерна в Україні на 1 жовтня знизилися на 24%

В Україні на 1 жовтня цього року в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 17,9 млн. тонн зерна, що на 24% менше аналогічного торішнього показника.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, було 9,9 млн. тонн пшениці, 3,2 млн. тонн ячменю, 3,3 млн. тонн кукурудзи і 0,4 млн. тонн жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 10,5 млн. тонн зерна (на 21% менше минулого року), зокрема, 5,7 млн. тонн пшениці, 2,2 млн. тонн ячменю, 1,5 млн. тонн кукурудзи, 0,1 млн. тонн жита. Зернозберігаючі і зернопереробні підприємства мали в наявності 7,4 млн. тонн зерна (на 26% менше), зокрема, зернозберігаючі – 5,5 млн. тонн (на 21% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 4,3 млн. тонн (на 30% більше, ніж на 1 жовтня 2009г.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалися 2 млн. тонн (на 38% більше), в підприємствах, які здійснюють його переробку і зберігання, – 2,3 млн. тонн (на 23% більше, ніж минулого року).