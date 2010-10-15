Закупівельна ціна цукрових буряків на 48% вище торішньої – Держкомстат

Середня ціна закупівлі цукрових буряків в Україні на сьогодні становить 421 грн. за тонну, що на 48,5% вище, ніж минулого року (283,5 грн./т).

Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Повідомляється, що на 1 жовтня 2010 року на переробні підприємства від усіх категорій господарств надійшло 4 млн. 51,4 тис. тонн цукрових буряків, що в 2 рази більше, ніж на 1 жовтня 2009 року. Зокрема, переробними підприємствами закуплено 1 млн. 628, 4 тис. тонн (40% всіх надходжень). На давальницьких умовах надійшли 1 млн. 475,2 тис. тонн (36%). Для переробки власної сировини використано 947,8 тис. тонн (24%).