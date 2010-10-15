В Україні на 1 жовтня озимі посіяні на 4,9 млн. га

В Україні, станом на 1 жовтня, озимі на зерно і зелений корм (включаючи ріпак) посіяні на площі 4,9 млн. га, що на 10% менше від аналогічного показника 2009 року.

Такі дані УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, зернові на зерно посіяні на площі 3,9 млн. га, що на 4,7% менше, ніж торік.

Для забезпечення урожаю в 2011 році аграрні підприємства (окрім малих) на 1 жовтня ц.р. провели підготовку грунту під сівбу озимих культур (включаючи чисті пари) на площі 6,6 млн. га, що на 8,9% менше, ніж на 1 жовтня 2009 року. Зяблева обробка грунту проведена на площі 2,6 млн. га, що на 2,3% більше, ніж торік.