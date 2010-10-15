Аграрії України на 1 жовтня зібрали 34 млн. тонн зерна

Аграрії України, станом на 1 жовтня 2010 року, зібрали 33,9 млн. тонн зерна, що на 12,8% менше, ніж на аналогічну дату 2009 року. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зернові і зернобобові культури зібрані з площі 13 млн. га, що на 4% менше, ніж на аналогічну дату 2009 року, середня врожайність становить 25,8 ц/га.

Зокрема, пшениці зібрано 17,5 млн. тонн, що на 19,3% менше, ніж на 1 жовтня 2009 року, ячменю – 8,9 млн. тонн (на 19% менше). Жита зібрано 493 тис. тонн (на 50,8% менше), вівса – 490 тис. тонн (на 37,3% менше), проса – 120 тис. тонн (на 14,2% менше). Гречки зібрано 134 тис. тонн (на 72% менше), рису – 116 тис. тонн (на 68,9% більше). Кукурудзи зібрано 5,5 млн. тонн (у 2,7 разу більше).

Соняшнику зібрано 5 млн. тонн (на 31,4% більше), цукрового буряку – 4,8 млн. тонн (у 2,3 разу більше).