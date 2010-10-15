Аграрії Тернопільщини зібрали понад 50% цукрових буряків

Аграрії Тернопільщини зібрали 66% цукрових буряків. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку, цукрових буряків викопано на площі 34,1 тис. га, накопано 965,7 тис. т, середня урожайність складає 282,9 ц/га. Сої обмолочено на площі 15,5 тис. га (64%), намолочено 23,9 тис. т зерна при середній врожайності 15,4 ц/га. Соняшник обмолочено на площі 9,2 тис. га (85%), намолочено 11,9 тис. т при врожайності 13 ц/га. Кукурудзу зібрано на площі 20,8 тис. га (34%), намолочено 105,5 тис. т зерна, середня врожайність – 50,7 ц/га. Завершують аграрії області збір гречки. Її уже зібрано на площі 8,1 тис. га (97%), намолочено 6,4 тис. т зерна при середній врожайності 7,9 ц/га.

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