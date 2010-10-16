У неділю на Правобережжі України очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом

17 жовтня, за прогнозами синоптиків, па Правобережжі України очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці в Україні місцями спостерігатиметься туман. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у південних областях 3-8°, на сході та на півночі Лівобережжя від 3° морозу до 2° тепла; вдень 6-11° тепла, на півдні та на Закарпатті до 14°; у Криму вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Києві та області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°. По м. Києву температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.