Держмитслужба заявляє, що не перешкоджає експорту зерна з України

Державна митна служба України заявляє про те, що вона не перешкоджає експорту зерна.

Про це сказано у повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, митники зазначають, що заяви Української зернової асоціації (УЗА) про те, що українська митниця обмежує експорт зерна, не мають під собою підстав і не відповідають дійсності.

"Митна служба України підтримує експорт зернових культур, ніяких затримок їх митного оформлення немає", - сказано у повідомленні служби.

У Держмитслужбі також вважають, що заяви УЗА дестабілізували ситуацію на внутрішньому ринку і є безвідповідальними.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, починаючи з суботи, 16 жовтня, митна служба не випускає з портів навіть вже завантажені судна. У асоціації зазначають, що доручення зупинити відвантаження зернових дало керівництво Державної митної служби.

Довідка УНІАН. Експерти оцінюють експортні можливості України в поточному маркетинговому році на рівні 15 млн. тонн. У той же час, за даними на 13 жовтня, Україна експортувала 4 млн. тонн зерна.

Міністерство економіки України розробило проект постанови про впровадження квот на експорт зерна в об'ємі 2 702 тис. тонн до 31 грудня 2010 року. Згідно з документом, пропонується квоту на експорт пшениці встановити у розмірі 500 тис. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 200 тис. тонн, а також по 1 тис. тонн - жита і гречки.