Завтра в Україні, окрім східних областей, очікують дощі

Завтра уночі в південній частині України очікується невеликий дощ, на іншій території без істотних опадів; вдень, окрім східних областей, дощі, на Прикарпатті, у Хмельницькій, Вінницькій і Одеській областях місцями сильні.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується східний, південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південній частині, вдень в Україні, окрім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на півночі Лівобережжя місцями 0-2° морозу; вдень 7-12° тепла; у південних областях вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°.

У Криму вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Київській області у вівторок вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла. У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.