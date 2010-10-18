«Гермес-Трейдинг»-«УкрАгроКом» збільшила потужності елеваторів на Кіровоградщині

Агропромислова група "Гермес-Трейдинг"-"УкрАгроКом" збільшила потужності трьох елеваторів у Кіровоградській області. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що три товариства - "Добронадіївське ХПП", "Королівське ХПП" і "УкрАгроКом" в с. Приютівка одночасно ввели додаткові потужності на своїх підприємствах. Елеватори оснащені сучасним устаткуванням "GSI Grain System Incorporation", "Shmidt Seeger GMBH" Gamet і так далі

Інвестиції групи "Гермест-трейдинг"-"УкрАгроКом" в розвиток елеваторів Кіровоградської області складають понад 163 млн. грн. Шляхом введення другої лінії потужностей, елеватори групи компаній тепер можуть зберігати близько 170 тис. тонн зернових, забезпечуючи господарства регіону необхідними місткостями зберігання зібраних культур.

Зазначають, що інвестори запланували щорічно приймати зерна близько 300 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Агропромислова група "Гермес-трейдинг"-"Украгроком" володіє повним циклом агропромислового бізнесу - від вирощування і агропереробки до торгівлі на внутрішньому і на міжнародному ринках.

Агропромислова компанія "Украгроком" обробляє землю на площі понад 55 тис. га в центральній частині України, вирощує культури, займається тваринництвом (худоба, птах), а також володіє цукровим заводом в Александрійському районі.

Зерноторговая компанія "Гермес-трейдинг" працює на ринку торгівлі зернових і маслянистих культур з 2002 року по усій території України, має представництва в Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській областях. Центральний офіс розташований в Києві. У розпорядженні компанії - три сучасні сертифіковані елеватори: "Украгроком", "Королівське ХПП" і "ХПП Добранадіївське".

У 2008 році група компаній "Гермес-трейдинг"-"Украгроком" увійшла до рейтингу найкращих сільгосптоваровиробників і зерноторгових компаній України.