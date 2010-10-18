У Вінницькій обл. зросло виробництво джемів і желе

У січні-вересні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 17,301 тис. тонн джемів, желе і паст фруктових, що на 30% або на 3,997 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

За його словами, зростання виробництва даного виду продукції викликане збільшеним попитом на нього.

У вересні 2010 року в порівнянні з вереснем 2009 р. виробництво джемів, желе і паст фруктових переробними підприємствами Вінницької області збільшилося на 71%, або на 1,623 тис. тонн, – до 3,909 тис. тонн, а в порівнянні з серпнем 2010 р. виробництво збільшилося на 56,6%, або 1,412 тис. тонн.