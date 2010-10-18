Виробництво тракторів в Україні збільшилося в 3 рази

Виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні в січні-вересні ц.р. збільшилося в 3,3 разу, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 2 тис. 933 штук.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво сівалок в Україні в січні-вересні ц.р. збільшилося на 57,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 тис. 920 штук, а борін дискових – в 1,2 разу – до 1 тис. 330 штук.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2009 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства скоротилося на 77,2%, порівняно з 2008 роком, до 1 тис. 443 штук. Виробництво сівалок в Україні в 2009 році скоротилося на 79,5%, порівняно з 2008 роком, до 1 тис. 582 штук, а борін дискових – на 83,2% – до 926 штук.