У Тернопільській обл. обсяги продажу сільгоспродуктів на ринках зменшилися на 9,5%

На Тернопільщині продаж сільськогосподарських продуктів на ринках за січень-вересень 2010 року порівняно з січнем-вереснем 2009 року зменшився на 9,5%, при цьому ціни зросли на 10%. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, продукти тваринництва подорожчали на 5,1%, їхній продаж зменшився на 9%. Продаж продуктів рослинництва зменшився на 11% при зростанні цін на 22,3%.

Хлібні вироби за 9 місяців подорожчали на 12,8%, їх продажі зменшилися на 27,2%. Овочі подорожчали на 38,6%, їх продажі впали на 3,9%, зокрема свіжа капуста подорожчала на 79,3%, її продажі впали на 7,7%, часник – у 2 рази, об’єми продаж збільшилися на 2,7%, цибуля – у 2,4 рази (-7,1%), морква – на 68% (-18,9%), буряк – на 65% (-11,2%).

Фрукти та ягоди в області за січень-вереснь подорожчали на 7,6%, їх продали на 0,8% більше порівняно з січнем-вереснем минулого року.

Цукор подорожчав у 1,83 рази, продажі впали на 21,12%, олія – на 14,9% при зменшенні продажів на 8,6%.

М’ясопродукти в січні-вересні 2010 року подешевшали на 0,7%, продажі впали на 9,2%.

Молокопродукти зросли в ціні на 31,2%, їх продаж зменшився на 7,3%. Зокрема молоко подорожчало на 45,5% при зменшенні продаж на 17,1%, масло – на 38,8% (-5,4%), сир кисломолочний – на 19,9% (-12,9%), сметана – на 34,1% (-20,8%).

Яйця подорожчали на 28,7%, при цьому зафіксовано спад їх продаж на 44,3%.